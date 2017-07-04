04.07.2017 | 17:09

Триумфально завершили выступление пензенские спортсмены на первенстве Европы по прыжкам в воду. Сурская команда вернулась из норвежского Бергена, завоевав 11 наград - шесть золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

«Мы мечтали об этом, работали! Пенза показала, что может выступать достойно на международных соревнованиях», - отметила тренер по прыжкам в воду Татьяна Лукаш.

От нашего региона в российской команде были шесть спортсменов, и все они взошли на пьедестал почета. Серебро и бронза на счету Ирины Асташкиной, Яны Большаковой и Полины Саековой. Чемпионами покинули Берген Руслан Терновой, Максим Малофеев, Александра Бибикина.

«У меня были сильные соперницы - итальянка и девочка из России, но я всех обошла», - рассказала Александра.

Большинству участников европейского первенства долго отдыхать не придется. Уже 10 июля сурские прыгуны выступят на спартакиаде школьников в Казани.