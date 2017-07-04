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Спорт | Пенсионерке стало плохо на занятиях по скандинавской ходьбе

04.07.2017|17:30
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На старости лет пензенцы учатся ходить с палочками. Такой способ передвижения придумали финские лыжники, чтобы не прерывать процесс тренировок в летний период.

Специалисты городского комплексного центра срочной социальной помощи для своих подопечных устроили мастер-класс по скандинавской ходьбе. Сначала рассказали о ее пользе.

Оказывается, скандинавская ходьба не так проста. В ней очень много условий и правил. Так что начинать нужно с разминки. Одна пенсионерка стала выполнять упражнения активнее, чем надо. Зря! Не успев пойти, легла.

Через несколько минут женщина пришла в себя и отправилась на покой. А ее коллеги начали делать первые шаги. Пока вокруг дома: большие расстояния начинающим ходокам еще не под силу.

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