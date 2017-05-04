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Спорт | «Зенит» обыграл тульский «Арсенал-2» со счетом 1:0

04.05.2017|15:26
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Матч первенства России закончился для футболистов «Зенита» победой. Встреча с тульским «Арсеналом-2» должна была состояться еще осенью, но была перенесена из-за погодных условий. На расстановку сил это вряд ли повлияло: пензенская команда забила гол в ворота главного аутсайдера зоны уже на шестой минуте. Отличился Михаил Маркин.

Второй тайм проходил в более спокойной борьбе. Пензенцы укрепили защитные порядки и стали действовать на контратаках. Но результат до конца поединка не изменился - 1:0. «Зенит» празднует успех.

«Проявили морально-волевые качества, поэтому и выиграли», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Игорь Пывин.

Из последних четырех домашних поединков команда выиграла три, забив при этом девять мячей. Удачный отрезок позволил «Зениту» улучшить свое турнирное положение: теперь сине-бело-зеленые на десятом месте в таблице зоны «Центр» ПФЛ.

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