04.05.2017 | 16:51

Некоторым участникам первенства Приволжского федерального округа по авиамодельному спорту пришлось приложить немало усилий, чтобы поднять свой летательный аппарат в небо. Около 60 школьников из Пензы и других городов соревновались в двух классах: уменьшенные копии настоящих самолетов и пилотажные модели.

«Сделать самолет своими руками - это удовольствие. Летательный аппарат, который слушается тебя, мальчишек радует», - отметил президент Федерации авиамодельного спорта Пензенской области Владимир Григорьев.

Ученика 13-й гимназии Юрия Скидана авиамоделирование заинтересовало два года назад. Теперь спортсмен старается не пропускать ни одного турнира в городе. Специально к этим соревнованием он изготовил новую модель.

«Фюзеляж сделан из фанеры, крылья обтянуты пленкой», - рассказал Юрий.

Традиционные соревнования по авиамодельному спорту приурочили ко Дню Победы.