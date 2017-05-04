Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 мая 2017|18:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  62.73  |  $  57.57
 

Спорт | В Пензе прошло первенство ПФО по авиамодельному спорту

04.05.2017|16:51
Печать

Некоторым участникам первенства Приволжского федерального округа по авиамодельному спорту пришлось приложить немало усилий, чтобы поднять свой летательный аппарат в небо. Около 60 школьников из Пензы и других городов соревновались в двух классах: уменьшенные копии настоящих самолетов и пилотажные модели.

«Сделать самолет своими руками - это удовольствие. Летательный аппарат, который слушается тебя, мальчишек радует», - отметил президент Федерации авиамодельного спорта Пензенской области Владимир Григорьев.

Ученика 13-й гимназии Юрия Скидана авиамоделирование заинтересовало два года назад. Теперь спортсмен старается не пропускать ни одного турнира в городе. Специально к этим соревнованием он изготовил новую модель.

«Фюзеляж сделан из фанеры, крылья обтянуты пленкой», - рассказал Юрий.

Традиционные соревнования по авиамодельному спорту приурочили ко Дню Победы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!