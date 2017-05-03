03.05.2017 | 17:30

Игроки каменской команды «Дорожник» показали стопроцентный результат в первых двух турах первенства межрегионального футбольного союза «Приволжье». Ребята только побеждают, причем более опытных соперников.

«Первая игра проходила в тяжелых погодных условия: был снегопад. Но ребята молодцы, создали много голевых моментов, хотя и забили только один мяч», - рассказал главный тренер команды «Дорожник» Геннадий Тихонов.

На стадионе в Каменке поддержать своих футболистов собрались около тысячи зрителей. Хозяева поля смогли порадовать болельщиков.

Матч с «Крыльями Советов» из Самары снова закончился победой «Дорожника», итоговый счет 2:0. Но специалисты отмечают, что игра могла стать еще более результативной.

«Реализация моментов оставляет желать лучшего», - отметил Геннадий Тихонов.

Кстати, в этом сезоне главный тренер поставил перед командой цель - войти в тройку сильнейших первенства Приволжья. Пока каменские футболисты с этой задачей справляются более чем успешно.