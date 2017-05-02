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Спорт | В Кузнецке пройдет мемориал Василия Бочкарева по мотокроссу

02.05.2017|10:47
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6 и 7 мая в Кузнецке пройдут чемпионаты и первенства Приволжского федерального округа и Пензенской области по мотокроссу, а также мемориал экс-губернатора Василия Бочкарева.

Чемпионаты будут проходить в классах 125 куб. см и 250 куб. см, первенства - в классах 50, 65, 85, 125 куб. см 2Т «Юноши», 125 куб. см 4Т «Юниоры».

Соревнования откроются в субботу, 6 мая, в 12:00.

«По предварительным заявкам, на соревнования приедут более 200 спортсменов из Барнаула, Нижегородской, Пензенской, Самарской областей, республик Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Пермского края», - сообщает пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|02.05.2017 11:43|

Не знал,что МЕМОРИАЛЫ ХОДЯТ!

Гость|02.05.2017 12:24|

Долю вспомнили , не иначе как хотят лихие 90 - е возродить .

Имя: Гость
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