02.05.2017 | 10:47

6 и 7 мая в Кузнецке пройдут чемпионаты и первенства Приволжского федерального округа и Пензенской области по мотокроссу, а также мемориал экс-губернатора Василия Бочкарева.

Чемпионаты будут проходить в классах 125 куб. см и 250 куб. см, первенства - в классах 50, 65, 85, 125 куб. см 2Т «Юноши», 125 куб. см 4Т «Юниоры».

Соревнования откроются в субботу, 6 мая, в 12:00.

«По предварительным заявкам, на соревнования приедут более 200 спортсменов из Барнаула, Нижегородской, Пензенской, Самарской областей, республик Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Пермского края», - сообщает пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.