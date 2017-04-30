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Спорт | Полицейский из Никольска стал самым метким стрелком на спартакиаде УМВД

30.04.2017|10:02
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Те, кто претендует на звание победителей и призеров чемпионата по скоростной стрельбе, проводящегося среди сотрудников регионального УМВД в рамках профессиональной спартакиады, должны быть меткими и быстрыми, а еще физически выносливыми.

«Это один из наиболее профессионально адаптированных видов состязаний. Сотрудники должны продемонстрировать меткую стрельбу, выполнить ряд физических упражнений и уложиться в установленное время», - сообщил начальник управления по работе с личным составом УМВД России по области Константин Фролов.

Всего в соревнованиях приняли участие 150 представителей городских и районных отделов УМВД, а также специальных подразделений.

«Сотрудники полиции несут службу с оружием и обязаны правильно и грамотно применять его в сложных ситуациях», - отметил заместитель начальника ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Павел Щеглов.

По итогам соревнований лучшей в первой группе стала сборная ОП № 4 УМВД России по г. Пензе, а во второй - команда сотрудников отделения Камешкирского района. В личном первенстве победу отпраздновал полицейский из Никольска Алексей Ларионов.

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