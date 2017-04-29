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Спорт | Юные регбисты из Пензы одержали победу на международном турнире

29.04.2017|17:33
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Юные пензенские регбисты защитили честь России на международном турнире. Он проходил в столице Азербайджана Баку. Тринадцатилетние спортсмены стали обладателями золотых медалей престижных соревнований.

«Участвовали регбисты из Азербайджана, Грузии и России. Кроме того, была интернациональная сборная с игроками из Италии, Франции», - рассказал тренер-преподаватель отделения регби ДЮСШ № 8 г. Пензы Олег Ножкин.

В турнире принимали участие восемь команд. Пензяки уверенно прошли отборочные групповые встречи и попали в финал. Очень нервировало парней участие в соревнованиях Грузии. Эта страна является одним из лидеров мирового регби.

«Сначала мы думали, что не сможем их обыграть, ведь этот вид спорта у них развит. Но, когда вышли, действовали без ошибок», - поделился воспитанник отделения регби ДЮСШ № 8 г. Пензы Андрей Янюшкин.

Впереди Кубок федерации в Нижнем Новгороде, чемпионат Приволжского федерального округа в Казани и первенство России в Йошкар-Оле. Подготовка к летним соревнованиям идет полным ходом.

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