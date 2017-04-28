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Спорт | Контейнер на ул. Ульяновской установили в непролазную грязь

28.04.2017|17:11
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С улицы Ульяновской, от дома № 36, исчез контейнер для мусора. Его перенесли туда, где буксует мусоровоз. Даже «КамАЗ» умудрился утонуть в трясине, да так глубоко, что вытаскивать его пришлось больше четырех часов.

«Водитель даже плакал!» - рассказала местная жительница.

Оказывается, на этом участке протягивали ветку газопровода к новому коммерческому объекту. Вот почему контейнер в конце прошлого года перетаскивали на газон к дому. Временная была мера, чтобы народ не пачкался в грязи. Бак вернули на историческое место, только дорогу толком не восстановили.

Местные жители помогли достать «КамАЗ». Для водителя и его добровольных помощников пытка закончилась. Для населения мучения продолжились. Кто-то согласится шлепать по жиже, кто-то - скинет пакеты на обочину.

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