26.04.2017 | 15:21

Члены сборной Пензенской области по боксу вернулись из Тольятти с целой коллекцией наград. Там завершился 17-й всероссийский турнир класса «А» памяти Героя Социалистического Труда, заслуженного строителя Николая Семизорова.

Честь нашего региона защищали семь бойцов. По итогам состязаний они завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.

«Бои были очень серьезные», - подчеркнул главный тренер сборной Пензенской области по боксу Александр Немков.

Золотую медаль в весовой категории до 64 килограммов выиграл воспитанник Владимира Кочнева Шамиль Клейменов. Это одно из главных достижений спортсмена.

На турнире в Тольятти он выполнил норматив мастера спорта России по боксу. Для этого ему пришлось провести четыре встречи.

«В финале было трудно, не так, как в первых боях. Соперник оказался неудобным», - отметил Шамиль.

Всего в турнире принимали участие около 100 спортсменов из 20 регионов страны. Пензенские боксеры сейчас продолжают подготовку к новым стартам - чемпионатам всероссийского общества «Динамо» и центрального совета профсоюзов.