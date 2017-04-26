26.04.2017 | 14:37

Игрок пензенской команды «Дизелист» Антон Антонов признан лучшим защитником финального раунда Кубка регионов. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации хоккея России.

Лучшим нападающим финала стал игрок башкирской команды «Горняк» Артем Трухачев, а лучшим вратарем - голкипер ярославского «Локо-Юниора» Даниил Яковлев.

Напомним: итоговый матч за лидерство в чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги состоялся в воскресенье, 23 апреля, на домашней площадке соперника - в городе Учалы. В финальном противостоянии желто-синие уступили «Горняку» со счетом 2:5.

В итоге дизелисты завоевали серебро чемпионата, впервые в истории пензенского хоккея продемонстрировав столь высокий результат.

Накануне со вторым местом подопечных Алексея Ваулина поздравил губернатор Иван Белозерцев. Глава региона отметил достойный результат пензенцев и хорошее качество местной спортивной школы.