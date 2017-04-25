25.04.2017 | 15:59

Теннисисты 12 лет и старше дождались своего чемпионата. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда» прошли региональные соревнования для ребят данного возраста.

До этого медали разыгрывали пензенцы 2002 года рождения, а еще раньше - представители другой возрастной группы.

«Количество участников растет, уровень мастерства тоже повышается», - сообщила главный судья соревнований Екатерина Вильданова.

«Это развивает интеллектуальные способности: нужно просчитывать игру соперника», - отметила участница состязаний из Пензы Валерия Городнова.

На этот турнир съехались теннисисты из Пензы, Заречного, Вадинского, Каменского и других районов.