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Спорт | В Пензе прошел турнир по настольному теннису среди юных спортсменов

25.04.2017|15:59
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Теннисисты 12 лет и старше дождались своего чемпионата. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда» прошли региональные соревнования для ребят данного возраста.

До этого медали разыгрывали пензенцы 2002 года рождения, а еще раньше - представители другой возрастной группы.

«Количество участников растет, уровень мастерства тоже повышается», - сообщила главный судья соревнований Екатерина Вильданова.

«Это развивает интеллектуальные способности: нужно просчитывать игру соперника», - отметила участница состязаний из Пензы Валерия Городнова.

На этот турнир съехались теннисисты из Пензы, Заречного, Вадинского, Каменского и других районов.

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Гость|25.04.2017 19:05|

Это не спорт.

Имя: Гость
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