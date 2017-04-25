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Спорт | Губернатор поздравил пензенский «Дизелист» с серебром НМХЛ

25.04.2017|12:54
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Губернатор Пензенской области направил команде «Дизелист» поздравление со вторым местом на чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги. Такого результата желто-синие добились впервые в истории.

«Достойный результат, достойная команда, которая, я уверен, постарается превзойти и эту очень высокую планку. Сегодня пензенский молодежный хоккей демонстрирует серьезные успехи, что говорит о хорошем качестве нашей спортивной школы. Я поздравляю ребят с этой победой, желаю им дальнейших успехов на льду. Радуйте болельщиков, они переживают за вас!» - обратился глава региона к дизелистам.

Напомним: в решающем матче, который пензенцы провели в городе Учалы, они уступили сборной «Горняк» со счетом 2:5.

«Команда билась до последнего, хотела завоевать этот трофей. Я считаю, что сезон провели отлично, благодарен ребятам, руководству и, конечно, болельщикам», - заявил тренер «Дизелиста» Алексей Ваулин.

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