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Спорт | «Зенит» уступил липецкому «Металлургу» со счетом 1:3

24.04.2017|17:27
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Неудачный старт предопределил дальнейший ход встречи «Зенита» с липецким «Металлургом». Пензенская команда уже к 27-й минуте уступала в счете - 0:3. Гости четко реализовали многочисленные промахи бело-сине-зеленых в обороне.

На второй тайм хозяева поля вышли совсем с другим настроем и через считанные минуты сумели сократить отставание. После розыгрыша углового Сергей Сипатов пробил в девятку ворот липчан. Атаковали пензенцы много, имели голевые моменты, но счет остался прежним - 1:3.

«Мы можем добиться результата, только навязав борьбу», - подчеркнул главный тренер ФК «Зенит» Игорь Пывин.

Наша команда с 14 очками по-прежнему находится на 12-м месте в таблице дивизиона «Центр» ПФЛ. Следующий поединок пройдет 29 апреля, причем вновь на стадионе «Первомайский».

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Гость|24.04.2017 18:30|

Зенит ЧЕМПИОН!!!!!

Гость|24.04.2017 18:44|

Снять с бюджета,сами разбегутся.

Имя: Гость
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