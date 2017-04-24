24.04.2017 | 17:27

Неудачный старт предопределил дальнейший ход встречи «Зенита» с липецким «Металлургом». Пензенская команда уже к 27-й минуте уступала в счете - 0:3. Гости четко реализовали многочисленные промахи бело-сине-зеленых в обороне.

На второй тайм хозяева поля вышли совсем с другим настроем и через считанные минуты сумели сократить отставание. После розыгрыша углового Сергей Сипатов пробил в девятку ворот липчан. Атаковали пензенцы много, имели голевые моменты, но счет остался прежним - 1:3.

«Мы можем добиться результата, только навязав борьбу», - подчеркнул главный тренер ФК «Зенит» Игорь Пывин.

Наша команда с 14 очками по-прежнему находится на 12-м месте в таблице дивизиона «Центр» ПФЛ. Следующий поединок пройдет 29 апреля, причем вновь на стадионе «Первомайский».