24.04.2017 | 14:36

В Пензе подвели итоги Всероссийских соревнований по скоростной радиотелеграфии, многоборью радистов и спортивной радиопеленгации среди школьников, которые проходили с 21 по 24 апреля.

В общекомандном зачете по трем видам состязаний победила сборная Пензенской области, второе место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, бронза досталась представителям Московской области.

«Лучшие команды награждены дипломами Министерства образования и науки РФ, победители и призеры в личном зачете - медалями, дипломами Минобрнауки РФ и призами», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Напомним: заявки на участие поступили от сборных из Санкт-Петербурга, Севастополя, Ивановской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Алтайского и Пермского краев.