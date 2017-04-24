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Спорт | В соревнованиях по радиоспорту победила пензенская команда

24.04.2017|14:36
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В Пензе подвели итоги Всероссийских соревнований по скоростной радиотелеграфии, многоборью радистов и спортивной радиопеленгации среди школьников, которые проходили с 21 по 24 апреля.

В общекомандном зачете по трем видам состязаний победила сборная Пензенской области, второе место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, бронза досталась представителям Московской области.

«Лучшие команды награждены дипломами Министерства образования и науки РФ, победители и призеры в личном зачете - медалями, дипломами Минобрнауки РФ и призами», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Напомним: заявки на участие поступили от сборных из Санкт-Петербурга, Севастополя, Ивановской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Алтайского и Пермского краев.

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Гость|24.04.2017 15:15|

Ну-ка, забубеньте им проверку фитосанитарного состояния прилегающей территории, чтобы много о себе не думали. Да еще и на собор поди не жертвовали, а все деньги тратят на свои богомерзкие трансиверы и телеграфные ключи.

Гость|24.04.2017 15:24|

Фото старое, мальчик в зеленом свитере в жизни уже не мальчик !

Гость|24.04.2017 15:30|

он девочка?))

Гость|24.04.2017 15:32|

Ножи надо научиться метать, а потом морзянку отстукивать.

Гость|24.04.2017 15:47|

Гость писал(a):

он девочка?))
нет, просто ему уже где-то 21 год и вообще он за кражу сидит

Гость|24.04.2017 15:56|

значит, может уже и девочка))

Гость|24.04.2017 16:09|

Брагина тему мутит . Её надо проверить .

Имя: Гость
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