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Спорт | В Пензе пройдет всероссийский турнир по гимнастике среди студентов

24.04.2017|12:10
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26-27 апреля в ДС «Буртасы» пройдут Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной гимнастике.

В состязаниях могут участвовать команды вузов страны, состоящие из 12 человек: 4 мужчин, 4 женщин, 2 тренеров и 2 судей.

Пензенскую область представит дружина педагогического института имени В. Г. Белинского ПГУ, в состав которой войдут воспитанники ОСДЮСШОР по гимнастике Ильдар Юскаев, Сергей Степанов и Виталий Ванифатов.

В первый соревновательный день состоятся командные и личные состязания в многоборье, во второй - финалы в отдельных видах, сообщается на сайте дворца спорта.

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