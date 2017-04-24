24.04.2017 | 12:10

26-27 апреля в ДС «Буртасы» пройдут Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной гимнастике.

В состязаниях могут участвовать команды вузов страны, состоящие из 12 человек: 4 мужчин, 4 женщин, 2 тренеров и 2 судей.

Пензенскую область представит дружина педагогического института имени В. Г. Белинского ПГУ, в состав которой войдут воспитанники ОСДЮСШОР по гимнастике Ильдар Юскаев, Сергей Степанов и Виталий Ванифатов.

В первый соревновательный день состоятся командные и личные состязания в многоборье, во второй - финалы в отдельных видах, сообщается на сайте дворца спорта.