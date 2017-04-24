24.04.2017 | 10:42

В воскресенье, 23 апреля, на стадионе «Первомайский» пензенский клуб «Зенит» сыграл домашний матч первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Для сурских футболистов встреча с соперником из Липецка - сборной «Металлург» - завершилась поражением. Уже на 27-й минуте матча «Зенит» уступал со счетом 0:3.

«Чудо не произошло, хотя второй тайм «Зенит» традиционно выиграл, забив гол престижа. На большее не хватило - где везения, где мастерства. Да и вратарь «Металлурга» Иван Скрипник творил в этот день чудеса, отбив почти все, что летело в его ворота, за исключением неотразимого удара головой Сергея Сипатова. Дважды он непостижимым образом спас «Металлург» от неминуемого гола», - сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Переломить ход игры пензенским футболистам не удалось, итог - счет 1:3.

В субботу, 29 апреля, в 15:00 на стадионе «Первомайский» в Пензе ФК «Зенит» проведет следующий матч. На этот раз соперником станет команда «Калуга».