В минувшие выходные пензенские спортсменки успешно выступили на соревнованиях по художественной гимнастике.
В воскресенье, 23 апреля, Анастасия Близнюк в составе национальной сборной завоевала золото на этапе Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан).
«Девушки победили в многоборье в групповых упражнениях, набрав 36,250 балла», - сообщили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой.
В упражнении с пятью обручами россиянки также оказались на первой строчке с 18,800 балла, а вот в выступлении с тремя мячами и двумя скакалками взяли бронзу.
Другая гимнастка, Елизавета Пронина, победила на международных соревнованиях Luxembourg Trophy, которые проходили с 21 по 23 апреля.
Воспитанница пензенской школы завоевала золото в упражнении с лентой и бронзу - в выступлении с обручем.