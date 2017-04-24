24.04.2017 | 15:30

В минувшие выходные пензенские спортсменки успешно выступили на соревнованиях по художественной гимнастике.

В воскресенье, 23 апреля, Анастасия Близнюк в составе национальной сборной завоевала золото на этапе Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан).

«Девушки победили в многоборье в групповых упражнениях, набрав 36,250 балла», - сообщили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой.

В упражнении с пятью обручами россиянки также оказались на первой строчке с 18,800 балла, а вот в выступлении с тремя мячами и двумя скакалками взяли бронзу.

Другая гимнастка, Елизавета Пронина, победила на международных соревнованиях Luxembourg Trophy, которые проходили с 21 по 23 апреля.

Воспитанница пензенской школы завоевала золото в упражнении с лентой и бронзу - в выступлении с обручем.