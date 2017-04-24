У «Дизель-Арены» встретили серебряных призеров чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. Последнюю игру этого сезона подопечные Алексея Ваулина и Дмитрия Шандурова провели на выезде в Башкирии, в городе Учалы. Со счетом 5:2 пензенцы уступили команде «Горняк». Однако для болельщиков они все равно победители.
«Команда билась до последнего, хотела завоевать этот трофей. Я считаю, что сезон провели отлично, благодарен ребятам, руководству и, конечно, болельщикам», - заявил Алексей Ваулин.
За всю историю существования Национальной молодежной хоккейной лиги пензенская команда ни разу не была так близка к чемпионскому титулу. До этого лучший результат она показала в сезоне-2011/2012. Тогда сине-желтые стали четвертыми.
«Обидно уступать в финале, но мы считаем, что выиграли второе место, а не проиграли в борьбе за первое», - подчеркнул вратарь «Дизелиста» Максим Борисов.
«Переписали историю хоккея в Пензе, жаль, что не привезли кубок», - отметил капитан команды Максим Чигирев.
Чуть позже игрокам вручат серебряные медали.
Поздравляем и говорим этом клубу ПРОЩАЙТЕ.Наконец то пошёл процесс закрытия полностью бюджетных клубов.ТХК банкротят и закрывают, Кристалл пропал.Ну и надо развиваться в этом направление.Не умеешь зарабатывать,ДО СВИДАНИЯ.А детские клубы восстановить в правах на получение денег на содержание.До 18 лет занятия бесплатные,дальше извиняйте,плати за всё.