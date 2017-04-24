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Спорт | Болельщики встретились с хоккеистами «Дизелиста»

24.04.2017|17:40
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У «Дизель-Арены» встретили серебряных призеров чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. Последнюю игру этого сезона подопечные Алексея Ваулина и Дмитрия Шандурова провели на выезде в Башкирии, в городе Учалы. Со счетом 5:2 пензенцы уступили команде «Горняк». Однако для болельщиков они все равно победители.

«Команда билась до последнего, хотела завоевать этот трофей. Я считаю, что сезон провели отлично, благодарен ребятам, руководству и, конечно, болельщикам», - заявил Алексей Ваулин.

За всю историю существования Национальной молодежной хоккейной лиги пензенская команда ни разу не была так близка к чемпионскому титулу. До этого лучший результат она показала в сезоне-2011/2012. Тогда сине-желтые стали четвертыми.

«Обидно уступать в финале, но мы считаем, что выиграли второе место, а не проиграли в борьбе за первое», - подчеркнул вратарь «Дизелиста» Максим Борисов.

«Переписали историю хоккея в Пензе, жаль, что не привезли кубок», - отметил капитан команды Максим Чигирев.

Чуть позже игрокам вручат серебряные медали.

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Гость|24.04.2017 18:43|

Поздравляем и говорим этом клубу ПРОЩАЙТЕ.Наконец то пошёл процесс закрытия полностью бюджетных клубов.ТХК банкротят и закрывают, Кристалл пропал.Ну и надо развиваться в этом направление.Не умеешь зарабатывать,ДО СВИДАНИЯ.А детские клубы восстановить в правах на получение денег на содержание.До 18 лет занятия бесплатные,дальше извиняйте,плати за всё.

Гость|24.04.2017 18:51|

Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/medico

Гость|24.04.2017 18:59|

Гость писал(a):

ТХК банкротят и закрывают
Почему это случилось?

Все просто и банально. В прошлом году, примерно через месяц после «Русской классики» в Тверской области сменился губернатор. Прежний любил хоккей. Новый – помешан на лошадях и считает, что в области надо строить не катки, а ипподромы. Сердцу, как говорится, не прикажешь. А хозяин – барин.

Имя: Гость
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