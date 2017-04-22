22.04.2017 | 17:15

Турнир по шахматам посвятили празднику Воскресения Христова. Состязания провели для тех, кто умеет и любит просчитывать непростые комбинации, но не занимается профессионально.

«Появилась идея собрать молодежь из разных приходов и таким интересным способом поздравить всех с Пасхой», - отметил руководитель отдела по делам молодежи Пензенской епархии священник Илья Иванов.

Даниил Соловьев научился играть в семь лет и с тех пор с удовольствием садится за доску в свободное от остальных дел время.

«Мой папа служит в Золотаревке и Леонидовке, я как алтарник помогаю ему. Принять участие в турнире я решил, чтобы повеселиться, попробовать свои силы», - поделился Даниил.

Возраст участников не ограничен. Свои силы мог попробовать каждый. Для лучших подготовлены призы - книги.