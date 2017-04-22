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Спорт | Празднику Воскресения Христова посвятили шахматный турнир

22.04.2017|17:15
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Турнир по шахматам посвятили празднику Воскресения Христова. Состязания провели для тех, кто умеет и любит просчитывать непростые комбинации, но не занимается профессионально.

«Появилась идея собрать молодежь из разных приходов и таким интересным способом поздравить всех с Пасхой», - отметил руководитель отдела по делам молодежи Пензенской епархии священник Илья Иванов.

Даниил Соловьев научился играть в семь лет и с тех пор с удовольствием садится за доску в свободное от остальных дел время.

«Мой папа служит в Золотаревке и Леонидовке, я как алтарник помогаю ему. Принять участие в турнире я решил, чтобы повеселиться, попробовать свои силы», - поделился Даниил.

Возраст участников не ограничен. Свои силы мог попробовать каждый. Для лучших подготовлены призы - книги.

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Гость|22.04.2017 18:43|

Несколько столетий назад церковь осуждала шахматы.

Гость|22.04.2017 18:46|

Гость писал(a):

Несколько столетий назад церковь осуждала шахматы.
Тогда и Земля была плоская и держалась на 3 китах или слонах.

Гость|22.04.2017 18:49|

Гость писал(a):

Тогда и Земля была плоская и держалась на 3 китах или слонах.
Таки не уважают уже конфессиональную принадлежност, причём тога это посвятили празднику Воскресения Христова.

Имя: Гость
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