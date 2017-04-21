21.04.2017 | 14:12

С 22 по 24 апреля в Тольятти пройдет первенство Приволжского федерального округа среди юношей и девушек до 13 лет по дзюдо (ката-группа), в котором впервые примут участие две команды Пензенской области.

«Борьбу за победу будут вести более 150 дзюдоистов Приволжья», - сообщил ИА «ПензаИнформ» президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

В первый соревновательный день пройдет эстафета, во второй спортсмены продемонстрируют технику исполнения бросков - ката, а в заключительный день турнира состоятся командные соревнования по олимпийскому дзюдо.