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Спорт | Юные пензенские дзюдоисты выступят на первенстве ПФО в Тольятти

21.04.2017|14:12
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С 22 по 24 апреля в Тольятти пройдет первенство Приволжского федерального округа среди юношей и девушек до 13 лет по дзюдо (ката-группа), в котором впервые примут участие две команды Пензенской области.

«Борьбу за победу будут вести более 150 дзюдоистов Приволжья», - сообщил ИА «ПензаИнформ» президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

В первый соревновательный день пройдет эстафета, во второй спортсмены продемонстрируют технику исполнения бросков - ката, а в заключительный день турнира состоятся командные соревнования по олимпийскому дзюдо.

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Гость|21.04.2017 14:50|

Бригада Ух выпьет за двух)

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