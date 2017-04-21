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Спорт | Счет в финальной серии между «Дизелистом» и «Горняком» сравнялся

21.04.2017|09:03
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В четверг, 20 апреля, пензенский «Дизелист» уступил башкирскому «Горняку» в четвертом матче финальной серии чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

В первом и втором периодах соперники забросили по шайбе в ворота пензенского голкипера Петра Кочеткова. Сократить отставание желто-синим удалось лишь в третьей 20-минутке благодаря Владиславу Волкову - 1:2. До конца встречи счет больше не менялся.

«Мы делали все, чтобы победить и поднять Кубок регионов на глазах фанатов пензенского клуба. Жаль, что это не получилось. Мы уступили «Горняку», но претензий к команде у меня нет. Ребята бились, мы старались победить, наверное, не хватило везения. У соперника блестяще сыграл голкипер, а нам немного не хватило в завершении атак. Битва продолжается!» - прокомментировал игру подопечных главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

После поражения «Дизелиста» на домашней площадке счет в серии между лидерами Восточной и Западной конференций сравнялся - 2:2.

Таким образом, лучшая команда НМХЛ определится в пятом, решающем поединке за Кубок регионов, который состоится 23 апреля в башкирском городе Учалы.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|21.04.2017 09:30|

вчера Дизелисты играли откровенно плохо

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