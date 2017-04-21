21.04.2017 | 11:45

В четверг, 20 апреля, пензячка Наталья Капитонова вышла в финал чемпионата Европы - 2017 по спортивной гимнастике, который проходит с 19 по 23 апреля в румынском городке Клуж-Напока.

В личном многоборье девушка заняла 11-е место с результатом 52,898. Первое место завоевала британка Элисса Дауни, набравшая 56,198 балла.

Финал у женщин в этой дисциплине пройдет 21 апреля, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики России.

Напомним: на данные состязания Наталья Капитонова отобралась после того, как стала лучшей в многоборье на чемпионате России в марте этого года.