21.04.2017 | 16:15

Борьба за Кубок регионов продолжается. Перед четвертым матчем финальной серии Национальной молодежной лиги хоккеисты «Дизелиста» вели в счете 2:1, и в случае победы трофей достался бы пензенской команде.

Но учалинский «Горняк», не имевший права на ошибку, активнее начал встречу - и уже на десятой минуте шайба побывала в воротах желто-синих. Под занавес второго периода гости сумели удвоить преимущество, воспользовавшись несогласованностью защитников. «Дизелистам» некуда было отступать, и третья 20-минутка прошла под их диктовку.

Владиславу Волкову даже удалось сократить отрыв в счете, но большего добиться хозяевам не удалось. Пензенцам проиграли - 1:2.

«Очень хорошие игры по накалу, по самоотдаче, по мотивации, по организации. Борьба характеров!» - отметил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Счет в противостоянии теперь равный - 2:2. Серия вновь возвращается в Учалы, где в воскресном поединке определится обладатель Кубка регионов НМХЛ.