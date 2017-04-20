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Спорт | В Пензе пройдут всероссийские состязания по радиоспорту среди детей

20.04.2017|15:05
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С 21 по 24 апреля в Пензе состоятся всероссийские соревнования по радиоспорту среди школьников.

Заявки на участие поступили от команд из Санкт-Петербурга, Севастополя, Ивановской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Алтайского и Пермского краев.

Состязания по скоростной радиотелеграфии, многоборью радистов и спортивной радиопеленгации откроются 21 апреля в 15:00. Местом их проведения выбран Пензенский агропромышленный колледж, расположенный на улице Лесозащитной, 22.

«Цель соревнований - популяризация радиоспорта, выявление одаренных детей в области спортивно-технического творчества», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Победителей и призеров наградят дипломами Министерства образования и науки РФ, медалями и призами.

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