20.04.2017 | 15:05

С 21 по 24 апреля в Пензе состоятся всероссийские соревнования по радиоспорту среди школьников.

Заявки на участие поступили от команд из Санкт-Петербурга, Севастополя, Ивановской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Алтайского и Пермского краев.

Состязания по скоростной радиотелеграфии, многоборью радистов и спортивной радиопеленгации откроются 21 апреля в 15:00. Местом их проведения выбран Пензенский агропромышленный колледж, расположенный на улице Лесозащитной, 22.

«Цель соревнований - популяризация радиоспорта, выявление одаренных детей в области спортивно-технического творчества», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Победителей и призеров наградят дипломами Министерства образования и науки РФ, медалями и призами.