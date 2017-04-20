20.04.2017 | 14:22

Пензенский «Дизелист» в одном шаге от титула лучшей команды Национальной молодежной лиги. Третий матч финальной серии против «Горняка» из города Учалы получился самым упорным. Гости в концовке первого периода вышли вперед, но пензенцы быстро ликвидировали отрыв, отличился Кирилл Кокшин.

Как ни старались соперники действовать дисциплинированно, все равно количество удалений было большим. И именно игра в неравных составах предопределила итог встречи.

Желто-синие дважды усилиями Максима Колмыкова и Никиты Демина реализовали численное преимущество и вырвали тяжелейшую победу со счетом 3:2.

«Молодцы, что выдержали. Соперник очень много создавал моментов. Будем думать, исправлять небольшие ошибки. Спасибо болельщикам», - отметил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Счет в серии 2:1 в пользу «Дизелиста», и в случае победы в четвертом матче наша команда завоюет кубок регионов. Если же успех отпразднуют учалинцы, серия вернется в Башкортостан для проведения пятого, решающего поединка.