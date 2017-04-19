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Спорт | В Пензе прошел крупный шахматный турнир на кубок губернатора

19.04.2017|17:15
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112 лучших шахматистов губернии поборолись за право обладать кубком губернатора Пензенской области. Турнир ежегодно собирает и взрослых любителей интеллектуальной игры, и самых юных.

«Мы определим победителей в личном и командном первенстве», - уточнил главный судья соревнований Олег Кучурин.

Дмитрий Земсков - отец одного из самых юных участников. Он поддерживал своего 12-летнего сына. Говорит, только состязания такого высокого уровня дают бесценный опыт и прекрасную возможность проявить себя.

«Дети подрастают, начинают играть достойно», - отметил Дмитрий.

Турнир проходил по швейцарской системе - в семь туров. На чемпионский титул претендовали 28 команд, в каждой из которых трое мужчин и одна женщина. Победителей и призеров ждали заслуженные награды.

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