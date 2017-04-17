17.04.2017 | 15:04

Футболисты «Зенита» в первом после возобновления российского первенства домашнем матче одержали суперволевую победу над одним из лидеров.

Первый тайм оптимизма в болельщиков не вдохнул: наша команда пропустила от белгородского «Энергомаша» два гола, к тому же вратарь Олег Суворов отразил пенальти. Единственное, что порадовало, - пензенцы сумели сократить отрыв, отличился Сергей Сипатов. Счет стал 1:2.

Но в концовке поединка зенитовцы выдали невероятную игру. Амир Конов заработал пенальти и реализовал его, а через считанные минуты Кирилл Муромцев после розыгрыша штрафного вывел хозяев вперед - 3:2.

На последней минуте арбитр назначил еще один пенальти в ворота «Зенита», но голкипер продолжил творить чудеса, отбив 11-метровый. Вдохновленные подвигами Суворова форварды пошли в контратаку и поставили в матче восклицательный знак. Победа со счетом 4:2 досталась пензенской дружине.

«Игроки проявили морально-волевые качества, показали свою физическую форму. Можно сказать, вырвали победу зубами», - отметил главный тренер ФК «Зенит» Игорь Пывин.

Домашняя серия «Зенита» продолжается. В следующее воскресенье пензенская команда встретится с липецким «Металлургом».