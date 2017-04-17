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Спорт | Пензенский «Зенит» обыграл футболистов «Энергомаша» из Белгорода

17.04.2017|09:09
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В воскресенье, 16 апреля, пензенский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над лидером Второго дивизиона - белгородским ФК «Энергомаш» - на домашней площадке.

Пензенцы добились преимущества во втором тайме, а в добавленное арбитром время команде удалось забить еще один гол и победить со счетом 4:2.

За ходом игры на стадионе «Первомайский» следил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который, как сообщили в пресс-службе мэрии, высоко оценил результаты сурских спортсменов.

«Зенит» сыграл ярко, гордимся этой победой», - заключил он.

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Гость|17.04.2017 09:42|

Молодцы!Не поплыли,играли все 90 минут.

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