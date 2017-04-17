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Спорт | 19 апреля «Дизелист» сыграет с «Горняком» в Пензе

17.04.2017|17:00
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«Дизелист» одержал первую победу в финале чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Борьбу за кубок регионов ведут «Горняк» из города Учалы, являющийся чемпионом прошлого сезона, и пензенские спортсмены. Если в первом матче в гостях подопечные Алексея Ваулина проиграли, то в следующем уверенно взяли реванш.

Уже на второй минуте Алексей Соловьев распечатал ворота хозяев площадки, напомнив болельщикам Башкортостана, что сурская команда претендует на звание лучшей в России.

А к середине первого периода Александр Дудин закрепил результат, еще раз огорчив местных болельщиков. Впрочем, горняки без боя сдаваться не собирались и довольно быстро отквитали одну шайбу, а в начале второй двадцатиминутки и вовсе сравняли счет.

Дизелистам пришлось начинать все сначала, и они смогли это сделать. Александр Дудин оформил дубль и снова вывел нашу команду вперед. Удача больше не улыбнулась учалинцам, а сурские хоккеисты поставили победную точку в самом конце матча.

Кирилл Кокшин реализовал большинство и установил окончательный счет 4:2. Финальная серия игр переезжает в Пензу, и 19 апреля «Дизелист» примет команду «Горняк» на своей площадке. Встреча начнется в 19:00.

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