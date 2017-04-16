16.04.2017 | 13:01

Чемпионат России по настольному теннису среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата завершился. Но это не мешает мастерам ракетки объединиться для проведения городских состязаний.

«Для нас это этап, на котором мы определяем уровень подготовки инвалидов. К нам приехали представители Пензенского, Мокшанского районов и жители областного центра. Мы их распределим по классам и разыграем награды в личном первенстве», - сообщил главный судья соревнований Александр Талышев.

Юлия Лямкина представляет команду сельскохозяйственной академии. Девушка начала заниматься с тренером два года назад, когда поступила в вуз.

«Это мое увлечение, решила просто научиться играть для себя», - рассказала Юлия.

Перед участниками не стоят сверхъестественные задачи. Важно размяться, вдоволь пообщаться и показать себя с наилучшей стороны. Сильнейшие получат возможность стать учащимися школы адаптивных видов спорта.