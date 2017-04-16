Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|16 апр 2017|20:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

Спорт | В Пензе проходит турнир по настольному теннису для инвалидов

16.04.2017|13:01
Печать

Чемпионат России по настольному теннису среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата завершился. Но это не мешает мастерам ракетки объединиться для проведения городских состязаний.

«Для нас это этап, на котором мы определяем уровень подготовки инвалидов. К нам приехали представители Пензенского, Мокшанского районов и жители областного центра. Мы их распределим по классам и разыграем награды в личном первенстве», - сообщил главный судья соревнований Александр Талышев.

Юлия Лямкина представляет команду сельскохозяйственной академии. Девушка начала заниматься с тренером два года назад, когда поступила в вуз.

«Это мое увлечение, решила просто научиться играть для себя», - рассказала Юлия.

Перед участниками не стоят сверхъестественные задачи. Важно размяться, вдоволь пообщаться и показать себя с наилучшей стороны. Сильнейшие получат возможность стать учащимися школы адаптивных видов спорта.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!