16.04.2017 | 17:41

В воскресенье, 16 апреля, пензенский «Дизелист» сравнял счет в серии с башкирским «Горняком» в рамках финала Национальной молодежной хоккейной лиги - 1:1.

Счет в матче через полторы минуты после начала игры открыли желто-синие - отличился Алексей Соловьев. Авторами последующих забитых шайб стали Александр Дудин (дважды) и Кирилл Кокшин.

Соперникам удалось огорчить пензенского голкипера Петра Кочеткова лишь дважды. Итог матча - 4:2 в пользу «Дизелиста».

Напомним: накануне подопечные Алексея Ваулина потерпели поражение в первой встрече финальных игр за кубок регионов со счетом 4:6.

Теперь серия из города Учалы переезжает в Пензу, где 19 апреля состоится третья встреча сильнейших команд конференций «Запад» и «Восток».