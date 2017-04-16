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Спорт | Пензенский «Дизелист» сравнял счет в финальной серии с «Горняком»

16.04.2017|17:41
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В воскресенье, 16 апреля, пензенский «Дизелист» сравнял счет в серии с башкирским «Горняком» в рамках финала Национальной молодежной хоккейной лиги - 1:1.

Счет в матче через полторы минуты после начала игры открыли желто-синие - отличился Алексей Соловьев. Авторами последующих забитых шайб стали Александр Дудин (дважды) и Кирилл Кокшин.

Соперникам удалось огорчить пензенского голкипера Петра Кочеткова лишь дважды. Итог матча - 4:2 в пользу «Дизелиста».

Напомним: накануне подопечные Алексея Ваулина потерпели поражение в первой встрече финальных игр за кубок регионов со счетом 4:6.

Теперь серия из города Учалы переезжает в Пензу, где 19 апреля состоится третья встреча сильнейших команд конференций «Запад» и «Восток».

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|16.04.2017 18:05|
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Молодцы, порадовали!

Гость|16.04.2017 18:33|

Молочаги браво!!! По имеющейся информации Ваулину предложили возглавить дизель, он думает пока

Имя: Гость
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