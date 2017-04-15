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Спорт | Сотрудники УМВД поучаствовали в традиционном конкурсе профмастерства

15.04.2017|14:00
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Стрельба из табельного оружия для сотрудников регионального управления Министерства внутренних дел РФ является неотъемлемой частью подготовки. Уровень мастерства ежегодно проверятся в ходе традиционных состязаний.

«Данный конкурс необходим для повышения профессионализма сотрудников охранно-конвойной службы полиции», - пояснил заместитель начальника управления охраны общественного порядка УМВД России по области Анатолий Огурцов.

Участникам предстояло выполнить несколько практических и теоретических заданий, среди которых поражение мишени, разборка-сборка пистолета Макарова, ответы на вопросы.

Победитель конкурса профессионального мастерства будет отстаивать честь нашего региона на первенстве Министерства внутренних дел России, которое пройдет в мае в Тюмени.

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