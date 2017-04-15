15.04.2017 | 15:51

Пензенские туристы открыли сезон крупными соревнованиями. Они ждали этого всю зиму. Тренировались на закрытых площадках и мечтали о запахе костра.

«Ребята отрабатывают все, что им может встретиться в походе», - пояснил директор детского (юношеского) центра «Спутник» Александр Лисицкий.

Школьники со всей Пензы - это 30 команд, 150 участников - сдавали технику пешеходного туризма. Дистанция пятикилометровая, очень насыщенная: крутые спуски и подъемы, прохождение бревна, установка палатки, оказание медицинской помощи. Было и особое задание.

«Это этап X. Мы не знаем, что нас ждет на нем», - рассказала участница соревнований Анна Рожкова.

«Туризм - интересный вид спорта. Это романтика: лес костер», - поделилась другая участница соревнований Валерия Дьячкова.

Юный пензенец Игорь Захаров давно осознал все плюсы спортивного туризма.

«Летом можно взять палатку и пойти в поход, отдохнуть на свежем воздухе неделю или даже месяц», - отметил он.