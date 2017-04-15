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Спорт | «Дизелист» уступил «Горняку» в первом матче финальной серии

15.04.2017|17:37
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Начало серии игр за чемпионский титул МХЛ оказалось впечатляющим. Пензенские хоккеисты с первых минут матча бросились атаковать ворота «Горняка», показав в гостях башкирским болельщикам, что не отступятся от намерения завоевать кубок регионов и выиграть свой первый в истории большой финал.

За 10 минут подопечные Алексея Ваулина забросили две шайбы, отличились Никита Демин и Алексей Соловьев. Но к окончанию 20-минутки победители прошлого первенства смогли прийти в себя и сравняли счет.

Второй период в корне изменил ситуацию и фактически стал провальным для «Дизелиста». Горняки три раза подряд зажгли свет за воротами сурской команды, и лишь один раз на это смог ответить Евгений Яргаев. На второй перерыв команды ушли при счете 5:3 в пользу хозяев площадки.

Весь завершающий отрезок пензенцы пытались отыграться, но в итоге команды обменялись шайбами.

Таким образом, в городе Учалы наша молодежная команда потерпела поражение в первой встрече финальной серии игр за кубок регионов. 6:4 в пользу «Горняка».

16 апреля в Башкирии состоится повторный матч, а в среду, 19-го, хоккеисты встретятся в Пензе. Противостояние будет длиться до трех побед.

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