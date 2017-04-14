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Спорт | В Пензе игроков «Дизелиста» благословили перед финалом НМХЛ

14.04.2017|09:38
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Духовный наставник ХК «Дизель» отец Сергий, настоятель веселовского храма, благословил хоккеистов «Дизелиста» перед финалом Национальной молодежной хоккейной лиги.

Обряд был совершен в раздевалке команды. Наставник прочитал молитву и напутствовал игроков на большие победы, сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».

Напомним: сурские спортсмены впервые в истории вышли в финал Кубка регионов, в котором противостоять пензенцам будет победитель Восточной конференции «Горняк» из башкирского города Учалы. Именно там состоятся первые матчи за главную награду, стартовый - 15 апреля.

Первая ответная игра пройдет в Пензе 19 апреля.

Источник — фото пресс-службы ХК «Дизель»
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Гость|14.04.2017 10:02|

Продуют теперь, как пить дать...

Гость|14.04.2017 10:08|

Бредятина. Совсем свихнулись с попами. В раздевалке. Жаль, что не в туалете. Молодой, а такое пузо. Работать надо идти, а не кисточкой махать.

Гость|14.04.2017 10:11|

Гость писал(a):

Работать надо идти, а не кисточкой махать.
однако доход у него побольше твоего

Гость|14.04.2017 10:17|

А сборную России по футболу может тоже окропить надо.

Гость|14.04.2017 10:18|

Гость писал(a):

А сборную России по футболу может
просто на ней поставить крест !)

Имя: Гость
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