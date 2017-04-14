14.04.2017 | 09:38

Духовный наставник ХК «Дизель» отец Сергий, настоятель веселовского храма, благословил хоккеистов «Дизелиста» перед финалом Национальной молодежной хоккейной лиги.

Обряд был совершен в раздевалке команды. Наставник прочитал молитву и напутствовал игроков на большие победы, сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».

Напомним: сурские спортсмены впервые в истории вышли в финал Кубка регионов, в котором противостоять пензенцам будет победитель Восточной конференции «Горняк» из башкирского города Учалы. Именно там состоятся первые матчи за главную награду, стартовый - 15 апреля.

Первая ответная игра пройдет в Пензе 19 апреля.