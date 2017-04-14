14.04.2017 | 17:42

Финальная серия в любительской хоккейной лиге продолжается. Во втором матче пензенскому «Метеору» для завоевания чемпионства нужно было выиграть с любым счетом. Но эту задачу претенденты на трофей не решили. Соперники из команды «Вольный» активно начали встречу, уже к пятой минуте забросив две шайбы.

Резвый старт предопределил дальнейший ход поединка. Метеоровцы к середине второго периода выправили положение, но затем снова пропустили две быстрые атаки номинальных гостей. Третий период превратился в голевую феерию. Нападающие «Вольного» раз за разом вскрывали оборону черно-синих и наращивали преимущество. Единственное, чего удалось добиться игрокам «Метеора», - немного сократить отставание. Матч завершился их поражением со счетом 4:7. И счет в серии сравнялся - 1:1.

Теперь конкуренты будут готовиться к третьему, решающему матчу, по итогам которого и определится лучшая команда ПЛХЛ. Ничьей здесь по определению быть не может.