13.04.2017 | 15:41

Пензенский бильярдист Сергей Ясинецкий вернулся из Воронежа с бронзовой медалью. Там состоялись Всероссийские соревнования на кубок заслуженного тренера России Георгия Митасова по пирамиде. Сергей выступил в возрастной категории 13 лет и моложе.

«Мне попался сильный соперник из Самары. Я ему проиграл, но в упорной борьбе», - отметил он.

В итоге мастер кия первого разряда оказался на третьем месте. Он был не единственным представителем Пензенской области на турнире в Воронеже. Кроме него на состязаниях выступил Артем Ирышков, он вошел в восьмерку сильнейших.