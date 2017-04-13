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Спорт | Борцы из Кузнецка успешно выступили на всероссийских соревнованиях

13.04.2017|14:56
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Двое кузнечан Николай Измайлов и Руслан Бибарсов успешно выступили на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин. Турнир памяти Сергея Кирова прошел в Кирове с 5 по 7 апреля 2017 года.

Серебряный призер первенства Европы Николай Измайлов в супертяжелой весовой категории до 130 килограммов завоевал золотую медаль, а его земляк Руслан Бибарсов стал вторым.

«К олимпийским вершинам атлетов ведут заслуженные тренеры России Владимир Измайлов, Павел Лопатинский и Константин Салкевич», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Напомним: в январе этого года в Москве состоялся 55-й турнир памяти Ивана Поддубного. Это крупнейшие международные соревнования, которые называют малым чемпионатом мира.

На них Николай Измайлов в упорной борьбе уступил башкирскому атлету, а Руслан Бибарсов проиграл опытному спортсмену из Китая, который в итоге стал бронзовым призером турнира памяти Поддубного.

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Гость|13.04.2017 15:24|

Гость писал(a):

А где Дебил с ПАРАЗИТАМИ
на пляже лежит

Имя: Гость
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