13.04.2017 | 14:56

Двое кузнечан Николай Измайлов и Руслан Бибарсов успешно выступили на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин. Турнир памяти Сергея Кирова прошел в Кирове с 5 по 7 апреля 2017 года.

Серебряный призер первенства Европы Николай Измайлов в супертяжелой весовой категории до 130 килограммов завоевал золотую медаль, а его земляк Руслан Бибарсов стал вторым.

«К олимпийским вершинам атлетов ведут заслуженные тренеры России Владимир Измайлов, Павел Лопатинский и Константин Салкевич», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Напомним: в январе этого года в Москве состоялся 55-й турнир памяти Ивана Поддубного. Это крупнейшие международные соревнования, которые называют малым чемпионатом мира.

На них Николай Измайлов в упорной борьбе уступил башкирскому атлету, а Руслан Бибарсов проиграл опытному спортсмену из Китая, который в итоге стал бронзовым призером турнира памяти Поддубного.