12.04.2017 | 15:56

Пензенская спортсменка Яна Смердова вошла в число семи российских легкоатлетов, которые смогут выступать за рубежом. Теперь она сможет подтвердить звание мастера спорта международного класса.

«У нее появилась возможность участвовать в Кубке Европы, а также чемпионате Европы среди юниоров», - уточнил тренер Центра спортивной подготовки Пензенской области Алексей Воеводин.

Если эти старты пройдут удачно, то Яна сможет побороться за награды чемпионата мира по легкой атлетике, который состоится в Лондоне в конце лета.

«Наша федерация хочет, чтобы российские спортсмены представляли страну, но пока Яна будет выступать под нейтральным флагом», - отметил Алексей Воеводин.

Сейчас Яна Смердова проходит тренировочный сбор вместе с национальной командой в Адлере.