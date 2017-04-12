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Спорт | Пензенская легкоатлетка получила право выступать за рубежом

12.04.2017|15:56
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Пензенская спортсменка Яна Смердова вошла в число семи российских легкоатлетов, которые смогут выступать за рубежом. Теперь она сможет подтвердить звание мастера спорта международного класса.

«У нее появилась возможность участвовать в Кубке Европы, а также чемпионате Европы среди юниоров», - уточнил тренер Центра спортивной подготовки Пензенской области Алексей Воеводин.

Если эти старты пройдут удачно, то Яна сможет побороться за награды чемпионата мира по легкой атлетике, который состоится в Лондоне в конце лета.

«Наша федерация хочет, чтобы российские спортсмены представляли страну, но пока Яна будет выступать под нейтральным флагом», - отметил Алексей Воеводин.

Сейчас Яна Смердова проходит тренировочный сбор вместе с национальной командой в Адлере.

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