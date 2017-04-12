12.04.2017 | 14:17

Баскетболисты «Биокора» в третий раз подряд примерили чемпионские короны. В нынешнем сезоне в Пензенской любительской лиге был изменен регламент определения победителя. Лучшие команды в финале встречались дважды, и важен был результат каждого матча.

Соискатель трофея ХЭТ в первый день противостояния смотрелся предпочтительнее. Основной вклад в успех коллектива внес защитник Виталий Киселев, настрелявший в итоге 49 очков. ХЭТ одержал победу - 92:79.

В повторном поединке биокоровцы также начали невыразительно - 17:28 после стартового периода. Но дальнейший ход событий показал, что действующий чемпион извлек уроки из предыдущего поражения.

«Перед матчем мы решили, что не будем обращать внимания на судейские решения, станем вести свою плотную игру», - подчеркнул капитан БК «Биокор» Павел Корсаков.

Во второй четверти защитники «Биокора» позволили сопернику набрать всего лишь пять очков. Отрыв чемпиона рос стремительными темпами, чему способствовали результативные действия Павла Корсакова и Михаила Сорокина.

Финальная сирена зафиксировала крупную победу биокоровцев - 81:58, и за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей эта дружина вновь стала лучшей в чемпионате любительской лиги.