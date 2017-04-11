11.04.2017 | 14:52

В Пензе состоялся чемпионат области по шашкам, на который съехалось более 40 человек в возрасте до 18 лет.

«Чтобы стать сильным игроком, нужно перелопатить большое количество литературы. По сути, это и спорт, и наука, и искусство», - подчеркнул вице-президент Федерации шашек Пензенской области Павел Евдошенко.

Одним из самых юных участников соревнований был Захар Наумов. Он впервые выступил на таком большом турнире. Спортсмен из Каменки занимается шашками уже полгода.

«Мне очень нравятся соревнования, потому что на них можно выигрывать. Для победы нужны терпение и молчание», - поделился Захар.

Состязания проходили по швейцарской системе и состояли из семи туров. Лучшие получили грамоты и медали.