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Спорт | Первые матчи между «Дизелистом» и «Горняком» пройдут в Учалах

11.04.2017|09:03
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Первые два матча финальной серии Кубка регионов между пензенским «Дизелистом» и командой «Горняк» из города Учалы (Республика Башкортостан) пройдут на домашней арене соперника.

Место стартовых игр было определено по итогам жеребьевки, которую организовало управление детско-юношеского хоккея Федерации хоккея России.

«Жеребьевка проводилась в связи с тем, что обе команды являются победителями своих конференций и имеют одинаковый номер посева», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Напомним: подопечные Алексея Ваулина вышли в финал чемпионата НМХЛ после трех побед над ярославским «Локо-Юниором».

По замечанию главного тренера, это произошло впервые в истории пензенского хоккея на молодежном уровне.

Финальные матчи пройдут 15, 16, 19 апреля, а также, если понадобится, 20 и 23 апреля.

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