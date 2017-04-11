Первые два матча финальной серии Кубка регионов между пензенским «Дизелистом» и командой «Горняк» из города Учалы (Республика Башкортостан) пройдут на домашней арене соперника.
Место стартовых игр было определено по итогам жеребьевки, которую организовало управление детско-юношеского хоккея Федерации хоккея России.
«Жеребьевка проводилась в связи с тем, что обе команды являются победителями своих конференций и имеют одинаковый номер посева», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».
Напомним: подопечные Алексея Ваулина вышли в финал чемпионата НМХЛ после трех побед над ярославским «Локо-Юниором».
По замечанию главного тренера, это произошло впервые в истории пензенского хоккея на молодежном уровне.
Финальные матчи пройдут 15, 16, 19 апреля, а также, если понадобится, 20 и 23 апреля.
penzainform.ru писал(a):Ваулин хреново знает историю пензенского хоккея. В 1973 молодежный "Дизелист" вышел в финал чемпионата СССР, где сразился с ЦСКА. Из того состава вышло большое количество сильных игроков...
А сейчас, финал второй по силе молодежной лиги, игроки-переростки, в основу "Дизеля" можно взять не более тройки игроков