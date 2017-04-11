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Спорт | Первые матчи между «Дизелистом» и «Горняком» пройдут в г. Учалы

11.04.2017|09:03
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Первые два матча финальной серии Кубка регионов между пензенским «Дизелистом» и командой «Горняк» из города Учалы (Республика Башкортостан) пройдут на домашней арене соперника.

Место стартовых игр было определено по итогам жеребьевки, которую организовало управление детско-юношеского хоккея Федерации хоккея России.

«Жеребьевка проводилась в связи с тем, что обе команды являются победителями своих конференций и имеют одинаковый номер посева», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Напомним: подопечные Алексея Ваулина вышли в финал чемпионата НМХЛ после трех побед над ярославским «Локо-Юниором».

По замечанию главного тренера, это произошло впервые в истории пензенского хоккея на молодежном уровне.

Финальные матчи пройдут 15, 16, 19 апреля, а также, если понадобится, 20 и 23 апреля.

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Гость|11.04.2017 11:49|

penzainform.ru писал(a):

По замечанию главного тренера, это произошло впервые в истории пензенского хоккея на молодежном уровне.
Ваулин хреново знает историю пензенского хоккея. В 1973 молодежный "Дизелист" вышел в финал чемпионата СССР, где сразился с ЦСКА. Из того состава вышло большое количество сильных игроков...

А сейчас, финал второй по силе молодежной лиги, игроки-переростки, в основу "Дизеля" можно взять не более тройки игроков

Гость|11.04.2017 11:57|

В январе 1974 сборная СССР выиграла первый молодежный чемпионат мира, за красную машину выступали игроки "Дизелиста": Владимир Лохматов, Василий Первухин, Евгений Лукашин, Владимир Голиков.

Гость|11.04.2017 15:02|

похоже у ваулина уже корона на голове выросла

Гость|11.04.2017 15:50|

Гость писал(a):

за красную машину выступали игроки "Дизелиста"
Молодца, знаток истории пензенского хоккея. Только вот под красной машиной подразумевается несколько иная сборная, не так ли?

А в российской истории пензенского хоккея на уровне молодежной команды, как ни крути, это лучший результат, не надо сразу на Ваулина бочку катить.

Гость|11.04.2017 15:57|

Пройдут в Учалах, а не в Учалы. Тупой буртасинформ.

Имя: Гость
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