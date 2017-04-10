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Спорт | Пензенский «Дизелист» вышел в финал Национальной молодежной лиги

10.04.2017|15:29
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Пензенский «Дизелист» вышел в финал Национальной молодежной лиги. Борьба с ярославской командой «Локо-Юниор» получилась очень упорной. Победитель определялся в пятом, решающем матче серии.

Родные стены нашим хоккеистам помогли. При мощной поддержке болельщиков желто-синие уже в первом периоде открыли счет, шайба в активе Наиля Кантеева.

«Скорее всего, хоккеисты решили, что нам будет везти и дальше, но они сегодня не сыграли в полную силу», - отметил главный тренер МХК «Локо-Юниор» Игорь Меляков.

Гости применяли различные способы, чтобы выравнять положение. В итоге они пошли ва-банк, на последней минуте заменив голкипера на шестого полевого игрока. Но пензенцы и здесь были удачливее. Никита Демин перехватил шайбу и отправил ее в пустые ворота. Счет стал 2:0 в пользу «Дизелиста», что означает полное крушение надежд ярославцев на продолжение борьбы за чемпионство.

«Я хочу поблагодарить болельщиков и команду, мы все-таки вышли в финал. Победа далась нелегко», - подытожил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Финальная серия в Национальной молодежной хоккейной лиге стартует 15 апреля. В ней пензенцы встретятся с лучшей командой конференции «Восток» - «Горняком» из города Учалы.

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