10.04.2017 | 08:56

В воскресенье, 9 апреля, пензенский «Дизелист» на домашнем льду одолел ярославский клуб «Локо-Юниор» и вышел в финал Кубка регионов.

В пятом, решающем матче финальной серии конференции «Запад» подопечные Алексея Ваулина одержали над соперником сухую победу - 2:0.

По ходу игры отличились Наиль Кантеев, забросивший шайбу в первом периоде, и Никита Демин, который зажег красный свет за воротами противника в отсутствие ярославского голкипера в самом конце третьей 20-минутки.

«Мы победили в тяжелой и очень упорной борьбе. Такое произошло впервые в истории пензенского хоккея на молодежном уровне. Низкий поклон нашим болельщикам, которые весь матч гнали вперед моих подопечных. Вы нам помогли победить команду «Локо-Юниор», - высказался главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Напомним: после четырех матчей счет в серии был равным - 2:2. Команды поочередно брали верх друг над другом. Решающий поединок транслировался в прямом эфире на официальном канале пензенского клуба.