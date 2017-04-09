Трансляция решающего матча в серии пензенского «Дизелиста» и ярославского «Локо-Юниора» будет показана в прямом эфире на официальном канале пензенского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».
Игра состоится в воскресенье, 9 апреля, в СЗК «Дизель-Арена» в 17:00.
В матче определится обладатель второй путевки в финал Кубка регионов. В настоящее время счет в серии - 2:2.
Победителю предстоит сразиться с «Горняком» из города Учалы, который трижды одолел курганское «Зауралье».
«Неудачники финалов в своих конференциях разыграют бронзовые награды», - добавили в пресс-службе.
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