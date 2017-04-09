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Спорт | Решающую игру «Дизелиста» и «Локо-Юниора» покажут в прямом эфире

09.04.2017|10:44
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Трансляция решающего матча в серии пензенского «Дизелиста» и ярославского «Локо-Юниора» будет показана в прямом эфире на официальном канале пензенского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».

Игра состоится в воскресенье, 9 апреля, в СЗК «Дизель-Арена» в 17:00.

В матче определится обладатель второй путевки в финал Кубка регионов. В настоящее время счет в серии - 2:2.

Победителю предстоит сразиться с «Горняком» из города Учалы, который трижды одолел курганское «Зауралье».

«Неудачники финалов в своих конференциях разыграют бронзовые награды», - добавили в пресс-службе.

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Гость|09.04.2017 10:53|

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