09.04.2017 | 10:44

Трансляция решающего матча в серии пензенского «Дизелиста» и ярославского «Локо-Юниора» будет показана в прямом эфире на официальном канале пензенского клуба. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Дизель».

Игра состоится в воскресенье, 9 апреля, в СЗК «Дизель-Арена» в 17:00.

В матче определится обладатель второй путевки в финал Кубка регионов. В настоящее время счет в серии - 2:2.

Победителю предстоит сразиться с «Горняком» из города Учалы, который трижды одолел курганское «Зауралье».

«Неудачники финалов в своих конференциях разыграют бронзовые награды», - добавили в пресс-службе.