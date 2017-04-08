08.04.2017 | 16:19

В Пензе проходит этап Кубка России по роллер-спорту. Пензячка Рита Драган - одна из фавориток турнира.

«Я пять лет занималась фигурным катанием. Потом попробовала заняться роликами и мне понравилось», - рассказала Маргарита.

В Пензе впервые проводятся соревнования такого уровня в закрытом помещении, поэтому интерес к ним повышенный.

«Приехало много спортсменов из разных городов, включая Самару, Саратов, Москву. Многие позабыли, что есть такой вид спорта. Мы хотим им напомнить», - отметил организатор соревнований Артем Андреев.

Возраст спортсменов - от 8 до 29 лет. Все они разделены на группы и участвуют в различных дисциплинах, от классического фристайла (это как произвольная программа в фигурном катании) до скоростного слалома (преодоления расставленных фишек на время).

Состязания продлятся два дня. Для самых быстрых и виртуозных подготовлены особенные подарки, они сделаны вручную пензенской сборной под названием «Сосна». Например, медали изготовлены из настоящих колес от роликовых коньков.