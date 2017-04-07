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Спорт | Студенты пензенских колледжей встретились на турнире по мини-футболу

07.04.2017|18:47
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» прошел турнир по мини-футболу среди средних специальных учебных заведений. Студенты техникумов и колледжей со всего города собрались на Западной Поляне, чтобы познакомиться и посоревноваться.

«Восемь команд будут играть по олимпийской системе: проигравший выбывает», - пояснил руководитель Пензенского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» Антон Толов.

В итоге победителем турнира стала команда архитектурно-строительного колледжа, второе место у пензенского педагогического и бронза у железнодорожного техникума. В качестве подарков - комплекты футбольной формы и мячи.

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