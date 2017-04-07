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Спорт | «Дизелист» проиграл «Локо-Юниору» в четвертом матче финальной серии

07.04.2017|09:09
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В четверг, 6 апреля, пензенский «Дизелист» потерпел поражение в четвертом матче финальной серии конференции «Запад», проиграв ярославскому «Локо-Юниору».

Зажечь красный свет за воротами соперников желто-синие смогли лишь дважды - отличились Максим Забулика и Владислав Волков. Противники же огорчили пензенского голкипера Максима Борисова шесть раз. Итог матча - 2:6.

По итогам прошедших игр «Дизелист» и «Локо-Юниор» оказались в равном положении: на счету каждой из команд по две победы и по два поражения. Счет в серии - 2:2.

«Соперники не смогли выяснить отношения в четырех матчах. Решающий поединок состоится 9 апреля в Пензе», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|07.04.2017 10:11|

Наконец то чушки буртасские встретили настоящих соперников.

Гость|07.04.2017 10:34|

А почему именно в Пензе решающий матч?

Имя: Гость
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