07.04.2017 | 09:09

В четверг, 6 апреля, пензенский «Дизелист» потерпел поражение в четвертом матче финальной серии конференции «Запад», проиграв ярославскому «Локо-Юниору».

Зажечь красный свет за воротами соперников желто-синие смогли лишь дважды - отличились Максим Забулика и Владислав Волков. Противники же огорчили пензенского голкипера Максима Борисова шесть раз. Итог матча - 2:6.

По итогам прошедших игр «Дизелист» и «Локо-Юниор» оказались в равном положении: на счету каждой из команд по две победы и по два поражения. Счет в серии - 2:2.

«Соперники не смогли выяснить отношения в четырех матчах. Решающий поединок состоится 9 апреля в Пензе», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».